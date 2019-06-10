В Киеве состоялся крупнейший в Восточной Европе фестиваль вина

500 сортов и безлимитная дегустация. В Киеве открылся фестиваль вина Kyiv Wine – крупнейшей в Восточной Европе. Свою продукцию на уикенд в украинскую столицу привезли 80 производителей из 20 стран.

Сомелье не только угощали посетителей, но и рассказывали, как правильно выбирать напиток. Прежде всего, следует ориентироваться на цену. Качественное стоит не меньше 200 гривен за бутылку.

Смотрите: 9 тысяч гостей и разнообразные развлечения: как прошел мотофестиваль Тарасова гора

А чтобы утром следующего дня чувствовать себя хорошо, нужно во время дегустации выпивать воды столько же, как вина. И чтобы получить максимальное удовольствие от процесса, этот напиток нужно еще и употреблять правильно.

Напомним, 8 июня на фестивале ТехноАртКПИ в Киеве показали роботов-манипуляторов, дроны и болиды.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.