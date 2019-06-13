Басейн, сад та 30 видів тварин: ВДНГ рятує киян від спеки та нудьги

Літо в розпалі і якщо ви хочете провести вікенд яскраво і корисно – вам до столичного виставкового центру. Тут майже 50 локацій для відпочинку на будь-який смак – басейн, парк гойдалок, контактний зоопарк, галерея сучасного мистецтва.

Коли термометри показують +30 врятуватися від спеки допоможе купання. Басейн нині найулюбленіше місце киян на ВДНГ. Тут шукають прохолоду діти й дорослі.

Сховатися від спекотного сонця можна і в яблуневому саду. Тут облаштували затишне місце – все для пікніка. Шезлонги, прохолодні напої та смаколики від господині, приправлені приємною музикою – нікого не залишать байдужими.

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Працює в парку й контактний зоопарк. Носухи, кози, олені, лемури – всього 30 видів тварин. І майже з усіма можна погратися та погодувати. Тварини вакциновані і проходять регулярний ветеринарний контроль. То ж такі забавки абсолютно безпечні.

А ще тут працює виставка тропічних метеликів. Є парк-гойдалок, кінотеатр, галерея сучасного мистецтва, дитячий табір. Кількість локацій щороку збільшується. Сьогодні їх майже 50 на будь-який смак, а у липні тут запрацює навіть власний РАГС.

Територія парку майже 300 гектарів. Але тут усе продумано, швидко дістатися до всіх розваг можна на колесах. Прокат велосипедів та електротранспорту працює щодня. Якщо втомитесь – є де перекусити. У ресторанчиках та фуд-зонах смачно нагодують. Парк розваг працює без вихідних.

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