Как пережить жару без последствий для здоровья – советы врачей

Жарко будет все лето – предупреждают украинцев синоптики. Причем нынешние температуры выше чем обычно на 10 градусов – и считаются чрезвычайными.

Горячие и самые опасные лучи солнца – с 11 до 16 часов. Этот период врачи советуют по возможности пересиживать в помещениях с кондиционером.

Количество солнечных и тепловых ударов растет пропорционально с температурой. Советуют даже на пляже искать укрытия от солнца и много пить, лучше воду.

Тщательно следите и за тем, что едите. Больше овощей и фруктов, меньше жирного, жареного и копченого – это перегружает пищеварительную систему. Тем более следует отказаться от уличной еды: такое лакомство угрожают кишечной инфекцией. Тем не менее, смельчаков у киосков с шаурмой – хватает.

Читайте: Когда в Украине спадет жара – прогноз синоптика

На стихийных рынках под палящим солнцем – молочка и мясо, продавцы оперативно прячут, как только видят камеру. Покупатели товар на свежесть проверяют старым способом – пробуют и нюхают.

Врачи предостерегают – в такую жару ни мясо ни рыбу, особенно вяленую, ни молочку на стихийных рынках не брать. Риск отравиться огромен. В то же время заболеть можно и под кондиционером – если слишком увлечься охлаждением.

Беспроигрышный способ остыть – принять прохладный душ или ванну. Или хотя бы несколько минут отдохнуть у свежей воды или хотя бы фонтана.

Синоптики же прогнозируют – уживаться с жарой нам придется все лето.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, как уберечься от удушья и действовать в случае теплового удара.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.