Бастион-02: как отечественная РСЗО демилитаризирует армию РФ

Украинские артиллеристы все больше применяют на передовой редкие реактивные установки Бастион-02. Эта отечественная реактивная система имеет удлиненную колесную базу, позволяющую размещать дополнительный боекомплект.

Установка Бастион-02 у артиллеристов 63 бригады работает на фронте постоянно. В медийном пространстве увидеть его можно довольно редко.

Раньше расчет работал на Бастионе-01. В отличие от предшественника, Бастион-02 усовершенствовали и расположили на удлиненной базе КрАЗа. В экипаж входит 3 человека: водитель, наводчик и командир машины. У каждого есть свои обязанности.

В жаркие дни работа интенсивная, поэтому способность Бастиона нести дополнительный боекомплект – это большое преимущество.

Бастион-02 оборудован двумя переносными зенитно-ракетными комплексами. Кроме того, особенностью этой реактивной системы залпового огня является механизм автоматической перезарядки, благодаря которому после перезарядки огонь можно открыть в считанные минуты.

После отработки по цели важно вовремя покинуть огневую позицию. Воины научились делать это мгновенно.

– Максимальную скорость, которую пришлось нам развивать – это 95 км. Проходимость у нее очень хорошая, в управлении машина как машина. Конечно, не зарубежная – там получше управлять – но управляется хорошо, – делится эмоциями водитель с псевдо Фунтик.

Непосредственная работа на боевой позиции занимает до 15 минут. Однако иногда передавать приветы захватчикам приходится по несколько раз в день. Чтобы быть в безопасности, но не уезжать вдали от огневой позиции, экипаж придерживается точного плана.

Экипаж Бастиона демилитаризовал вражеские ангары с боекомплектами и пехотой. Воины говорят, что враг часто охотится за ними, но умелая маскировка и опыт артиллерийских дуэлей помогает экипажу работать по полной.

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