В ноябре 2026 года украинцы получат денежную помощь от международных организаций и благотворительных фондов. Программы поддержки предусмотрены для внутренне перемещенных лиц, эвакуированных семей, жителей прифронтовых территорий, людей, которые потеряли жилье или пострадали от обстрелов, а также других уязвимых категорий населения.

Размер выплат и порядок оформления зависят от конкретной программы. В одних случаях помощь начисляют единовременно, в других предусмотрены ежемесячные выплаты в течение определенного периода. Обращаться нужно в организацию или учреждение, которое реализует соответствующую программу.

Факты ICTV узнавали, какую помощь от международных организаций можно получить с 1 ноября, кому предназначены выплаты и куда подавать заявления.

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Денежная помощь украинцам с 1 ноября 2026 года: кто имеет право на выплаты

Международные организации направляют финансовую поддержку прежде всего людям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны. К приоритетным категориям относятся внутренне перемещенные лица, эвакуированные граждане, жители прифронтовых районов, семьи с детьми, люди с инвалидностью и пенсионеры.

Отдельные программы предусматривают выплаты семьям, чье жилье повреждено или разрушено в результате обстрелов, а также людям, которые вернулись к месту постоянного проживания после вынужденного перемещения.

Перед подачей заявления необходимо проверить требования конкретной программы. Важное значение имеют место проживания, состав семьи, уровень уязвимости и факт получения других видов социальной поддержки, если такие условия предусмотрены правилами выплат.

Выплаты в ноябре 2026 года от ЮНИСЕФ

ЮНИСЕФ реализует несколько направлений финансовой поддержки украинцев, в том числе семей с детьми и людей, пострадавших от войны:

Многоцелевая денежная помощь. Выплата составляет 12 300 грн на одного человека для домохозяйств, пострадавших от ракетных ударов или эвакуированных. Помощь назначают в соответствии с критериями конкретной программы.

Выплата составляет 12 300 грн на одного человека для домохозяйств, пострадавших от ракетных ударов или эвакуированных. Помощь назначают в соответствии с критериями конкретной программы. Поддержка семей, в которых ребенок пострадал от взрывоопасного оружия. Семья получает единовременную выплату 16 700 грн, если в результате атаки кто-то из членов домохозяйства погиб или получил ранение.

Семья получает единовременную выплату 16 700 грн, если в результате атаки кто-то из членов домохозяйства погиб или получил ранение. Помощь после длительных перебоев с коммунальными услугами. Выплата составляет 4 100 грн на человека для пострадавших домохозяйств после длительного нарушения электроснабжения, отопления или водоснабжения из-за атак на критическую инфраструктуру. По вопросам оформления необходимо обращаться в местные органы социальной защиты. Открытой онлайн-регистрации по этому направлению нет.

Выплата составляет 4 100 грн на человека для пострадавших домохозяйств после длительного нарушения электроснабжения, отопления или водоснабжения из-за атак на критическую инфраструктуру. По вопросам оформления необходимо обращаться в местные органы социальной защиты. Открытой онлайн-регистрации по этому направлению нет. Зимняя денежная помощь. Домохозяйства, соответствующие условиям программы, получают единовременно 19 400 грн на подготовку к холодному сезону. Программа охватывает определенные громады в восьми областях: Черниговской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Сумской и Запорожской. Речь идет о населенных пунктах в пределах 0–20 км от линии фронта.

Для участия семья должна соответствовать как минимум одному из 11 критериев уязвимости. Среди них — наличие в домохозяйстве людей с инвалидностью или детей, воспитание детей в альтернативных формах ухода, статус одинокого родителя, многодетность, принадлежность к определенным категориям ВПЛ, получение жилищной субсидии или льгот.

Заявления на зимнюю помощь принимают через Пенсионный фонд Украины, центры предоставления административных услуг и местные органы власти. Средства выплачивают предусмотренными программой способами. Финансирование обеспечивает ЮНИСЕФ, а выплаты организуют украинские государственные учреждения.

Выплаты в ноябре 2026 года от УВКБ ООН

Управление ООН по делам беженцев предоставляет финансовую поддержку людям, пострадавшим от войны, в соответствии с установленными приоритетами. Помощь предназначена, в частности, для жителей территорий в пределах 50 км от линии фронта, эвакуированных граждан, людей с поврежденным или разрушенным жильем, наиболее уязвимых внутренне перемещенных лиц и тех, кто вернулся домой.

Среди предусмотренных программами выплат:

12 300 грн единовременно — для эвакуированных людей и граждан, пострадавших от обстрелов;

— для эвакуированных людей и граждан, пострадавших от обстрелов; 2 000 грн в месяц на взрослого и 3 000 грн на ребенка или человека с инвалидностью — для наиболее уязвимых ВПЛ, соответствующих условиям программы;

— для наиболее уязвимых ВПЛ, соответствующих условиям программы; 10 800 грн в течение трех месяцев — для людей, вернувшихся к месту постоянного проживания.

Для оформления помощи необходимо обратиться в партнерские пункты регистрации УВКБ ООН. В зависимости от программы и доступности услуг регистрация проводится лично или дистанционно.

Денежная помощь украинцам от Красного Креста

Украинский Красный Крест участвует в программах поддержки населения, пострадавшего от войны, в том числе жителей прифронтовых территорий, эвакуированных семей и людей, которым необходима помощь для подготовки к зиме.

Согласно информации о зимней поддержке, на программу для уязвимых жителей прифронтовых районов при поддержке правительства США направили 223,8 млн грн. Средства перечислили на гуманитарный счет Министерства социальной политики.

Отдельное направление предусматривает единовременную выплату 19 400 грн на домохозяйство в рамках государственной программы зимней поддержки. Заявления принимают через Пенсионный фонд Украины, ЦНАПы и органы местного самоуправления. Получить средства можно на банковский счет или через Укрпочту.

Среди других направлений помощи указаны:

10 800 грн для жителей прифронтовых территорий;

12 300 грн для эвакуированных людей;

поддержка граждан с поврежденным жильем;

помощь внутренне перемещенным лицам, которые длительное время не имеют собственного жилья.

В программах поддержки фигурируют Харьковская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая, Сумская, Черниговская, Николаевская и Одесская области. Право на конкретную выплату определяется условиями соответствующего направления.

Денежная помощь в ноябре 2026 года от Норвежского совета по делам беженцев

Норвежский совет по делам беженцев (NRC) оказывает гуманитарную поддержку украинцам, пострадавшим от боевых действий и потерявшим стабильные источники дохода. Помощь ориентирована на уязвимые домохозяйства, в том числе внутренне перемещенных лиц и жителей территорий, где продолжаются обстрелы.

Отдельные гуманитарные проекты реализует консорциум Unity при участии организаций Acted и Право на защиту при финансировании Гуманитарного фонда для Украины.

Программы охватывают уязвимые домохозяйства в восьми областях: Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской.

Условия участия, перечень необходимых документов и размер выплат зависят от конкретного гуманитарного проекта. Информацию о регистрации публикуют на официальных ресурсах организаций.

Выплаты от Эстонского совета по делам беженцев в ноябре

Эстонский совет по делам беженцев продолжает регистрацию на программы поддержки средств к существованию в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Участие в программах доступно внутренне перемещенным лицам и местным жителям с низкими доходами, пострадавшим в результате войны. Для получения помощи необходимо документально подтвердить обстоятельства и соответствовать как минимум одному критерию социально-экономической уязвимости.

Домохозяйства, соответствующие требованиям, самостоятельно выбирают направление поддержки с учетом потребностей семьи и запланированной деятельности.

Поддержка собственного производства основных продуктов

Эта программа предусматривает финансирование одного вида деятельности, направленного на обеспечение потребностей семьи.

Полученные средства можно использовать для приобретения:

парников, удобрений, сельскохозяйственного инвентаря и семян;

кормов, кормушек, поилок и ветеринарных аптечек для птицы или скота.

Многоцелевая сельскохозяйственная поддержка

В рамках этого направления финансируют два вида деятельности для обеспечения семьи. Это могут быть растениеводство и животноводство или два направления животноводства.

Средства предусмотрены на закупку семян, удобрений, систем капельного полива, птицы или скота, кормов, кормушек, поилок и другого необходимого оборудования.

Экстренная поддержка для сохранения дохода семьи

Это направление помогает начать или восстановить небольшое дело, которое позволяет продавать излишки собственной продукции или предоставлять услуги местным жителям.

Поддержка охватывает следующие виды деятельности:

тепличное хозяйство;

животноводство и птицеводство;

производство молочной продукции;

огородничество и садоводство;

пчеловодство;

изготовление продуктов питания, в том числе хлебобулочных и кондитерских изделий, полуфабрикатов;

предоставление услуг по шитью и рукоделию, строительных и бытовых работ, услуг в сфере красоты.

Программы позволяют семьям восстановить или развить хозяйство, наладить производство продуктов для собственных нужд или получать доход от продажи продукции и предоставления услуг.

Денежная помощь с 1 ноября от Каритас

Жители Вольнянска Запорожской области, которые из-за войны оказались в сложном материальном положении, могут зарегистрироваться на получение единовременной денежной помощи от благотворительного фонда Каритас Запорожье. Размер поддержки составляет 10 800 грн на каждого члена домохозяйства.

Выплаты предусмотрены для внутренне перемещенных лиц и местных жителей с низкими доходами, которым не хватает средств на повседневные нужды. При отборе заявителей приоритет отдают людям из уязвимых категорий.

Финансирование осуществляется в рамках проекта Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине, который соответствует стратегическому приоритету UCT 1.

Обратиться за финансовой поддержкой могут внутренне перемещенные лица и жители громады, проживающие не дальше 50 км от линии боевых действий. Важные условия — низкий доход или потеря заработка из-за войны, а также невозможность самостоятельно обеспечить основные потребности семьи.

При рассмотрении заявлений приоритет отдают следующим категориям населения:

людям с инвалидностью I, II и III групп;

гражданам с тяжелыми заболеваниями, которым необходимо жизненно важное лечение;

людям старше 60 лет, которые живут одни или вдвоем и не получают поддержки от родственников трудоспособного возраста;

одиноким матерям и отцам, а также опекунам;

семьям, воспитывающим троих и более детей;

беременным женщинам и семьям с детьми в возрасте до трех лет.

Соответствие указанным критериям является основанием для участия в отборе, однако подача заявки сама по себе не означает автоматического назначения выплаты.

Средства предназначены для покрытия основных потребностей семьи в течение шести месяцев. Это целевая поддержка, которая помогает пострадавшим от войны обеспечить самое необходимое.

Для участия в программе необходимо заполнить онлайн-заявку.

Перед регистрацией следует подготовить оригиналы документов на всех членов домохозяйства.

Заявителям необходимо предоставить:

паспорт гражданина Украины или ID-карту с приложением;

справку ВПЛ, оформленную после 24 февраля 2022 года, если заявитель имеет статус внутренне перемещенного лица;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

банковскую справку с реквизитами счета IBAN, открытого на имя ВПЛ или представителя домохозяйства;

документы, подтверждающие принадлежность к уязвимой категории;

справку о доходах за последние шесть месяцев или форму ОК-5 либо ОК-7, полученную через Дію или на официальном сайте Пенсионного фонда Украины;

документ Пенсионного фонда или Фонда социального страхования о получении пенсии или социальных выплат, если это относится к заявителю.

Многодетным семьям дополнительно нужны удостоверение многодетной семьи и свидетельства о рождении детей. Беременным женщинам необходимо подготовить медицинскую карту беременности, а при наличии ребенка — также документы о его рождении.

Денежную помощь перечисляют на банковский счет по реквизитам IBAN или выдают через Укрпочту. Способ получения средств зависит от порядка выплат, предусмотренного программой.

Как получить денежную помощь в ноябре 2026 года

Чтобы оформить выплату, необходимо определить, какая программа соответствует вашей ситуации, и проверить условия участия. Перед подачей заявления стоит подготовить документы, удостоверяющие личность, подтверждающие состав семьи, место проживания, статус ВПЛ или другие обстоятельства, имеющие значение для назначения помощи.

Обращаться нужно только через официальные сайты международных организаций, их партнерские центры или государственные учреждения, участвующие в выплатах. Если регистрация на конкретную программу завершена, подать заявление в рамках этого этапа не получится. При этом организации публикуют отдельные объявления о новых наборах и других направлениях поддержки.

Не передавайте посторонним лицам PIN-код банковской карты, CVV-код, пароль от интернет-банкинга или коды подтверждения из SMS. Для оформления гуманитарной помощи такие данные не нужны. Подозрительные ссылки и сообщения с обещаниями гарантированной выплаты следует проверять через официальные каналы организации.

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