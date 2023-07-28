Бастіон-02: як вітчизняна РСЗВ демілітаризує армію РФ

Українські артилеристи дедалі більше застосовують на передовій рідкісні реактивні установки Бастіон-02. Ця вітчизняна реактивна система має подовжену кол і сну базу, що дозволяє розміщувати додатковий боєкомплект.

Установка Бастіон-02 в артилеристів 63 бригади працює на фронті постійно. У медійному просторі побачити її можна досить рідко.

Раніше розрахунок працював на Бастіоні-01. На відміну від попередника, Бастіон-02 удосконалили та розташували на подовженій базі КрАЗу. В екіпаж входить 3 особи: водій, навідник і командир машини. Кожен має свої обов’язки.

У гарячі дні робота інтенсивна, тому здатність Бастіону нести додатковий боєкомплект – це неабияка перевага.

Бастіон-02 обладнаний двома переносними зенітно-ракетними комплексами. Крім того, особливістю цієї реактивної системи залпового вогню є й механізм автоматичного перезаряджання, завдяки якому після перезаряджання вогонь можна відкрити у лічені хвилини.

Після відпрацювання по цілі важливо вчасно покинути вогневу позицію. Хлопці навчилися робити це миттєво.

– Максимальну швидкість, яку довелося нам розвивати – це 95 км. Прохідність в неї дуже гарна, у керуванні машина як машина. Звичайно, не закордонна – там трохи краще керувати – але керується добре, – ділиться емоціями водій на псевдо Фунтік.

Саме робота на бойовій позиції займає до 15 хвилин. Проте, інколи передавати привіти загарбникам доводиться по кілька разів на день. Щоб бути у безпеці, але не від’їжджати далеко від вогневої позиції, екіпаж дотримується точного плану.

Екіпаж Бастіону демілітаризовував ворожі ангари з боєкомплектами та піхоту. Хлопці кажуть, що ворог часто полює за ними, але вміле маскування та досвід артилерійських дуелей допомагає екіпажу працювати на повну.

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