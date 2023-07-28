Відео
Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
ГУР перехопило секретну доповідь для Путіна, як РФ зривала зернову угоду
У санаторії біля Трускавця дівчинка вистрілила в голову 10-річному хлопчику: що відомо
Наша незалежність гартується у війні: історики про важливість Дня української державності
Ціллю ракетного удару РФ був Старокостянтинів на Хмельниччині – Ігнат
Це мене вбило, я кричала від болю: Харлан висловилася про дискваліфікацію і подякувала за підтримку
Артур Свинаренко

Бастіон-02: як вітчизняна РСЗВ демілітаризує армію РФ

Українські артилеристи дедалі більше застосовують на передовій рідкісні реактивні установки Бастіон-02. Ця вітчизняна реактивна система має подовжену колісну базу, що дозволяє розміщувати додатковий боєкомплект.

Установка Бастіон-02 в артилеристів 63 бригади працює на фронті постійно. У медійному просторі побачити її можна досить рідко.

Раніше розрахунок працював на Бастіоні-01. На відміну від попередника, Бастіон-02 удосконалили та розташували на подовженій базі КрАЗу. В екіпаж входить 3 особи: водій, навідник і командир машини. Кожен має свої обов’язки.

У гарячі дні робота інтенсивна, тому здатність Бастіону нести додатковий боєкомплект – це неабияка перевага.

Бастіон-02 обладнаний двома переносними зенітно-ракетними комплексами. Крім того, особливістю цієї реактивної системи залпового вогню є й механізм автоматичного перезаряджання, завдяки якому після перезаряджання вогонь можна відкрити у лічені хвилини.

Після відпрацювання по цілі важливо вчасно покинути вогневу позицію. Хлопці навчилися робити це миттєво.

– Максимальну швидкість, яку довелося нам розвивати – це 95 км. Прохідність в неї дуже гарна, у керуванні машина як машина. Звичайно, не закордонна – там трохи краще керувати – але керується добре, – ділиться емоціями водій на псевдо Фунтік.

Саме робота на бойовій позиції займає до 15 хвилин. Проте, інколи передавати привіти загарбникам доводиться по кілька разів на день. Щоб бути у безпеці, але не від’їжджати далеко від вогневої позиції, екіпаж дотримується точного плану.

Екіпаж Бастіону демілітаризовував ворожі ангари з боєкомплектами та піхоту. Хлопці кажуть, що ворог часто полює за ними, але вміле маскування та досвід артилерійських дуелей допомагає екіпажу працювати на повну.

Війна в Україні, українські військові
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Популярні відео
В Україні з’являться помічники ветеранів: що відомо про вакансії, умови та обов’язки
Військові ЗСУ
Гірка втрата: під Бахмутом загинув декоратор-постановник проєктів телеканалу СТБ
Бастіон-02: як вітчизняна РСЗВ демілітаризує армію РФ
Росіяни заполонили дороги з Криму в РФ: як це заважає ЗС РФ відбивати наступ ЗСУ
кримський міст
Зернова угода: чи можливе її поновлення та які є альтернативи
Бастіон-02: як вітчизняна РСЗВ демілітаризує армію РФ
Одним з перших зайшов до Бучі: історія польського військового кореспондента
Бастіон-02: як вітчизняна РСЗВ демілітаризує армію РФ
Більше відео
Суспільство Тризуб для Батьківщини-матері залишиться без сталі Метінвест: у чому причина
Бастіон-02: як вітчизняна РСЗВ демілітаризує армію РФ
Україна На заміну вагнерівцям: у Бахмут заходять нові підрозділи військ РФ
Бахмут, Череватий
Україна Пілот Karaya: одна ескадрилья F-16 докорінно змінить ситуацію
Вадим Ворошилов (Karaya)
Надзвичайні події Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську
Бастіон-02: як вітчизняна РСЗВ демілітаризує армію РФ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь