Бастіон-02: як вітчизняна РСЗВ демілітаризує армію РФ
Українські артилеристи дедалі більше застосовують на передовій рідкісні реактивні установки Бастіон-02. Ця вітчизняна реактивна система має подовжену колісну базу, що дозволяє розміщувати додатковий боєкомплект.
Установка Бастіон-02 в артилеристів 63 бригади працює на фронті постійно. У медійному просторі побачити її можна досить рідко.
Раніше розрахунок працював на Бастіоні-01. На відміну від попередника, Бастіон-02 удосконалили та розташували на подовженій базі КрАЗу. В екіпаж входить 3 особи: водій, навідник і командир машини. Кожен має свої обов’язки.
У гарячі дні робота інтенсивна, тому здатність Бастіону нести додатковий боєкомплект – це неабияка перевага.
Бастіон-02 обладнаний двома переносними зенітно-ракетними комплексами. Крім того, особливістю цієї реактивної системи залпового вогню є й механізм автоматичного перезаряджання, завдяки якому після перезаряджання вогонь можна відкрити у лічені хвилини.
Після відпрацювання по цілі важливо вчасно покинути вогневу позицію. Хлопці навчилися робити це миттєво.
– Максимальну швидкість, яку довелося нам розвивати – це 95 км. Прохідність в неї дуже гарна, у керуванні машина як машина. Звичайно, не закордонна – там трохи краще керувати – але керується добре, – ділиться емоціями водій на псевдо Фунтік.
Саме робота на бойовій позиції займає до 15 хвилин. Проте, інколи передавати привіти загарбникам доводиться по кілька разів на день. Щоб бути у безпеці, але не від’їжджати далеко від вогневої позиції, екіпаж дотримується точного плану.
Екіпаж Бастіону демілітаризовував ворожі ангари з боєкомплектами та піхоту. Хлопці кажуть, що ворог часто полює за ними, але вміле маскування та досвід артилерійських дуелей допомагає екіпажу працювати на повну.