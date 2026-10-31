В одиннадцатом выпуске кулинарного проекта МастерШеф. Профессионалы 5 от 31 октября 2026 кухня превратилась в площадку для тематических и экстремальных экспериментов. В

Участники формировали дуэты в конкурсе Парный поплавок, создавали украинские хэллоуинские ужасы и проходили одно из самых сложных сражений черных фартуков в сезоне.

МастерШеф. Профессионалы 5: как прошел 11 выпуск

Одиннадцатая неделя МастерШеф. профессионалы 5 начаась с испытаний в парах, для которого 12 профессионалов объединились в шесть тандемов: Екатерина и Лоана, Артур и Дмитрий, Ирина и Кристина, Глеб и Алексей, Анастасия и Андрей, а также Жора и Макс.

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— Сегодня ваши пары — не о дуэльных спаррингах, а наоборот о дружеских отношениях и сотрудничестве. Между собой этот конкурс назвали Парный поплавок, звучит странно, но передает всю суть испытания, — пояснила Ольга Мартыновская.

Задача заключалась в создании единой концепции из двух частей: один повар отвечал за жидкую часть, а другой — за твердую, которая должна была плавать внутри.

Судьи оценивали каждую деталь отдельно, поэтому за ошибку партнер получил бы черный фартук персонально.

Победителями конкурса стали Глеб и Алексей, которым Эктор Хименес-Браво впервые в сезоне вручил сразу два шеф-ножа. Черные фартуки одели Кристина, Екатерина, Лоана и Дмитрий.

Второй конкурс оказался посвященным украинскому фольклору и тыквенной тематике.

— Традиции празднования этого праздника у нас еще до конца не сложились, поэтому мы будем сами творить свои традиции украинского Хэллоуина. Лесная малка, Вий, Конотопская ведьма, Чубайстер, Леший, Добрый Шубин, Домовой, русалки, Водяной и т.д. Это целая плеяда украинских ужасов, которая так и просится стать частью Хэллоуина. И сейчас вы им в этом поможете. Вы должны обязательно в своем блюде использовать тыкву, — подчеркнула Ольга Мартыновская.

Каждый повар готовил индивидуальное блюдо-посвящение избранному персонажу. Победительницей испытания стала Лоана, а вот Настя и Ирина справились хуже всего и пополнили ряды участников в черных фартуках.

В решающей битве за жизнь на проекте соревновались Настя, Ирина, Дмитрий, Лоана, Кристина и Екатерина. Под коробками-загадками их ждали наборы ингредиентов для классических соленых блюд (аранчини, шницель, котлета по-киевски, киш-лорен).

Однако после того, как участники ознакомились с наборами продуктов, судьи объявили главный усложняющий поворот. Оказывается, из этих продуктов участникам нужно было приготовить десерт.

Поварам разрешили заменить только один ингредиент из набора на любой другой из амбара. Через полтора часа они должны доказать, что способны создать изысканный десерт даже из мясных наборов.

Кто покинул МастерШеф. Профессионалы 5 в 11 выпуске

По итогам дегустации наименее убедительным оказался Дмитрий Светличный. Именно он покинул МастерШеф. Профессионалы 5 в 11 выпуске от 31.10.2026.

Дмитрий Светличный (34 года, г. Киев) – частный шеф-повар. Характеризует себя как молодой, перспективный и голодный к новым знаниям специалист. Главными профессиональными качествами считает стойкость, настойчивость и умение никогда не сдаваться.

На проект МастерШеф. Профессионалы 5 пришел, чтобы испытать собственные силы, получить новый опыт и сделать очередной шаг в профессиональном самосовершенствовании.

Источник : СТБ

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