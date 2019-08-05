Бессарабская брынза и табакский сыр: как готовят и с чем подают
В Украине появится етногастрономический маршрут Дорога Вина и Вкуса. Он пройдет через Бессарабию, уникальный многонациональный регион на юге Одесской области.
Туристы, которые отправятся в путешествие смогут не только познакомиться с местными традициями, историческими памятниками, но и получить гастрономическое удовольствие от местной пищи и напитков.
Читайте: Отдых в Железном порту: жилье, пляжи и развлечения
Гостеприимная Бессарабия, колоритный регион на юге Одесской области, завораживающий необычностью, пестротой языков, традиций и культур.
Главная особенность – местная кухня, она формировалась на протяжении нескольких веков под влиянием молдавской, румынской, болгарской, украинской, еврейской, турецкой и даже греческой.
Стада в степях между Черным морем, Прутом, Дунаем и Днестром – дело обычное. Овцеводство сейчас такое же, как и 100 лет назад – чабаны, пастбища и никаких промышленных масштабов.
Одну из таких в селе Табаки основала семья Курдовых. В Бессарабии хорошо умеют и готовить, и подавать. Брынзой здесь не одно десятилетие приправляют мамалыгу.
Бессарабская брынза претендует на специальный статус – географическое обозначения. Как шампанское из провинции Шампань или голландский сыр. А это гарантия качества и путь на европейские рынки.
Напомним, Факты ICTV писали о Криничное – бессарабское село, где готовят самую вкусную баранину.