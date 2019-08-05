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Бессарабська бринза і табакський сир: як готують і з чим подають

В Україні з’явиться етногастрономічний маршрут Дорога Вина та Смаку. Він пройде через Бессарабію, унікальний багатонаціональний регіон на півдні Одеської області.

Туристи, які відправляться в подорож зможуть не лише познайомитися з місцевими традиціями, історичними пам’ятками, але й отримати гастрономічне задоволення від місцевої їжі та напоїв.

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Гостинна Бессарабія, колоритний регіон на півдні Одещини, що зачаровує незвичністю, строкатістю мов, традицій і культур.

Головна особливість – місцева кухня,  вона формувалася протягом кількох століть під впливом  молдавської, румунської, болгарської, української, єврейської, турецької і навіть грецької.

Отари в степах між Чорним морем, Прутом, Дунаєм і Дністром – справа буденна. Вівчарство  нині таке ж, як і 100 років тому – чабани, пасовиська і жодних промислових масштабів.

Одну з таких у селі Табаки заснувала родина Курдових. У Бессарабії добре вміють і готувати, і подавати, бринзою тут не одне десятиліття приправляють мамалигу.

Бессарабська бринза претендує на спеціальний статус – географічне зазначення.  Як то шампанське з провінції Шампань чи голландський сир.  А це гарантія якості та шлях на європейські ринки.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про Криничне – бессарабське село, де готують найсмачнішу баранину.

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