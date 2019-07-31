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Без аппаратов и инструкций. Заработает ли система трансплантации в Украине с 2020 года

Пересаживание органов и костного мозга уже давно освоили в цивилизованном мире, она спасает сотни тысяч жизней ежегодно. В Европе, Индии, Беларуси, умерший человек часто спасает несколько жизней. В нашей стране кроме предрассудков мешает еще и недостаток оборудование, инструкций, электронных реестров, которые бы сделали невозможным злоупотребление, а значит и сняли бы недоверие у людей.

Законы есть, но они не действуют.

На год отсрочили новый закон о трансплантации, потому что чиновники не успели подготовиться. В Украине почти 5 тыс. людей, нуждающихся в пересадке органов. Операции надо делать за границей, стоит такая процедура $70 тыс.

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В Украине такая операция обошлась бы в $10 тыс., но ее не делают, потому что врачи боятся уголовной ответственности. За этот год МОЗ должно оформить и согласовать с правоохранителями инструкции, как действовать, но их нет.

А еще в большинстве больниц отсутствует установки, которые констатировали бы смерть головного мозга пациента.

Успеет ли Министерство здравоохранения купить такое оборудование до конца года – неизвестно. Больше шансов запустить электронные реестры доноров и тех, кто нуждаются в пересадке. Но еще минимум два месяца Минздрав и разработчики будут тестировать программы.

Сейчас чиновники с врачами согласовывают маршруты доставки органов в центры трансплантации в Киеве и Запорожье. А между тем каждый день жизни нескольких украинцев обрывается из-за того, что они не смогли получить необходимый орган или кровь от доноров.

Напомним, с 2020 года все медицинские учреждения Украины, в том числе и больница Феофания и Академия медицинских наук, будут работать по единой системе.

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