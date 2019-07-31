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Без апаратів та інструкцій. Чи запрацює система трансплантації в Україні з 2020 року

Пересадження органів та кісткового мозку вже давно освоїли у цивілізованому світі, вона рятує сотні тисяч життів щороку. У Європі, Індії, Білорусі, померла людина часто рятує кілька життів. В нашій країні окрім забобонів заважає ще й брак обладнання, інструкцій, електронних реєстрів, які б унеможливили зловживання, а отже і зняли б недовіру у людей.

Закони є, але не діють.

На рік відтермінували новий закон про трансплантацію, бо чиновники не встигли підготуватись. В Україні майже 5 тис. людей, що потребують пересадки органів. Операції треба робити за кордоном, коштує така процедура $70 тис.

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В Україні така операція обійшлася б у $10 тис., та її не роблять, бо лікарі бояться кримінальної відповідальності. За цей рік МОЗ мало б оформити і погодити з правоохоронцями інструкції, як треба діяти, але їх немає.

А ще у більшості лікарень немає апаратів, які констатували б смерть головного мозку пацієнта.

Чи встигне Міністерство охорони здоров’я купити таке обладнання до кінця року – невідомо. Більше шансів запустити електронні реєстри донорів і тих, хто потребують пересадки. Але ще мінімум два місяці МОЗ та розробники тестуватимуть програми.

Нині чиновники з лікарями узгоджують маршрути доставки органів до центрів трансплантації у Києві та Запоріжжі. А тим часом щодня життя кількох українців обривається через те, що вони не змогли отримати необхідний орган або кров від донорів.

Нагадаємо, з 2020 року усі медичні заклади України, зокрема лікарня Феофанія та Академія медичних наук, працюватимуть за єдиною системою.

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