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Без аварий и травм. В Черкассах мотоциклисты соревновались в безопасной езде

Любители двухколесных устроили в Черкассах двухдневное мотородео. Первый день учились преодолевать препятствия, оттачивали мастерство аккуратной и безопасной езды, а затем соревновались на скорость. Все для того, чтобы уверенно чувствовать себя на дороге, избегать аварийных ситуаций и травмированных.

Маршрут – семь сложных фигур, образованных из почти трехсот фишек, все объединены в одну, общую, трассу.

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Задача – быстро и аккуратно обойти эти преграды, потому что здесь они искусственные, а на дорогах реальные: транспорт, пешеходы, ямы. Чем больше навыков объезда препятствий и владение своим двухколесным отточит здесь мотоциклист, тем безопаснее будет поездка.

Поддержать участников соревнований приехал раритетный немец 1939 выпуска. Во время Второй мировой модель была на вооружении Вермахта. Этот экземпляр восстановили реставраторы в Черкассах.

Такие мотородео в Черкассах устраивают уже в пятый раз. Они пропагандируют безопасное мотодвижение, поощряют водителей мотоциклов оттачивать навыки на тренировочных площадках, чтобы меньше было аварий и травм на дорогах.

К слову, в Украине начался национальный отбор на Игры непокоренных – участники.

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