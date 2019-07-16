Без аварій і травм. У Черкасах мотоциклісти змагалися у безпечній їзді

Любителі двоколісних влаштували у Черкасах дводенне мотородео. Перший день вчилися долати перешкоди, відточували майстерність акуратної і безпечної їзди, а потім змагалися на швидкість. Все задля того аби впевнено почуватись на дорозі, уникати аварійних ситуацій і травмованих.

Маршрут – сім складних фігур, утворених із майже трьохсот фішок, усі поєднані в одну, загальну, трасу.

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Завдання – швидко й акуратно оминути ці перепони, бо тут вони штучні,а на дорогах реальні: транспорт, пішоходи, ями. Що більше навичок об’їзду перешкод і володіння своїм двоколісним відточить тут мотоцикліст, то безпечнішою буде поїздка.

Підтримати учасників змагань приїхав раритетний німець 1939 року випуску. Під час Другої світової модель була на озброєнні Вермахту. Цей екземпляр відновили реставратори в Черкасах.

Такі мотородео в Черкасах влаштовують уже вп’яте. Вони пропагують безпечний моторух, заохочують водіїв мотоциклів відточувати навички на тренувальних майданчиках, щоб менше було аварій і травм на дорогах.

До слова, в Україні розпочався національний відбір до Ігор нескорених – учасники.

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