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В Украине начался национальный отбор на Игры непокоренных – участники

В Украине начался национальный отбор к Играм непокоренных. Это международные соревнования ветеранов, которые в 2014 году начал принц Гарри.

Главная цель

Не победа в них, а стимул для раненых и травмированных участников войны за спортивную реабилитацию вернуться к нормальной жизни, приобрести мотивации и наконец, найти себя, вернувшись с войны.

Игры непокоренных – это, прежде всего, испытание силы воли, а не банальная борьба за медали. В турнире среди ветеранов нет победителей и побежденных. Все кто вышел на старт даже отборочных соревнований преодолели свои страхи и доказали – они непокоренные.

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Первый этап отбора к следующим Играм непокоренных начался во Львове. Более 60 ветеранов посоревновались в шести видах спорта.

Впереди еще два этапа отбора в этом месяце в Одессе и Киеве. В министерстве по делам ветеранов убеждают – сборную из 20 финалистов будут формировать в основном не по спортивному принципу, а по необходимости бойцов в реабилитации. Впервые медали получат все кто примет участие в национальном отборе.

Критерии национального отбора Игор непокоренных разработали волонтеры фонда Вернись живым. Победители будут определять не только по результату, но и по мотивации ветерана и его поведением во время отбора.

К слову, как прошли соревнования по парашютному спорту в Днепропетровской области.

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