Без диалога с РФ ситуация в Украине может ухудшиться – Макрон
Россия – не враг НАТО, заявил французский президент Эмманюэль Макрон после встречи с главой Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.
Всего в ходе пресс-конференции Макрон сделал несколько комплиментов Москве. Он отметил необходимость развивать диалог с Кремлем, иначе, считает Макрон – ситуация в Украине может ухудшиться.
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Такие заявления из уст французского президента прозвучали перед саммитом в Нормандском формате, где будут говорить о ситуации на Донбассе. Макрон будет принимать Зеленского, Путина и Меркель в Париже 9 ноября.
К слову, президент Украины Владимир Зеленский планирует поднять три вопроса во время встречи в нормандском формате.