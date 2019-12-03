Без дозатору і горить зеленим. Як виявити сурогатний алкоголь

В Україні продовжують виготовляти сурогатний алкоголь. СБУ викрила чергові підпільні бази у Чернігові та на Харківщині, де просто у гаражах чоловіки колотили тонни небезпечної для життя продукції.

Сурогат видавали за марки як елітного, так і бюджетного коньяка та горілки. Збували через інтернет і напряму шинкарям.

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Все це після того, як в 2016 році Україною прокотилася хвиля смертей від сурогатного алкоголю, тоді паленою горілкою отруїлися майже 140 людей, з них 70 загинули.

Минуло понад три роки, а за ці смерті так ніхто і не відповів, а паленою горілкою продовжують торгувати під носом прокуратури.

Від сурогатного алкоголю можна осліпнути, отримати інсульт або померти від зупинки серця, упевнені лікарі. Фахівці радять кожну пляшку перевіряти, на етикетці має бути код країни виробника, інформація про продукт українською мовою та обов’язковий пластиковий дозатор.

Якщо бульбашки великі і швидко зникають, це підробка. Такий алкоголь пити не можна, як і той, що горить зеленим полум’ям, тому що це ознаки смертоносного метилу.

Нагадаємо, екс-керівник Міністерства агрополітики Максим Мартинюк вважає, що компанію Укрспирт варто продавати у будь-якому разі, навіть за низькою ціною.

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