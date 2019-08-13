В Украине растет количество подпольных наливаек – почему власть бессильна

Они вне закона, но их количество и дальше стремительно растет. Нелегальные наливайки заполонили украинские города. Дешевый суррогат сейчас можно приобрести чуть ли не на каждом шагу. Страдают от этого не только простые жители, но и местные власти.

Облавы работники Ивано-Франковской муниципальной стражи устраивают чуть ли не ежедневно. Забегаловок по городу сотни, алкоголь на продажу разливают в магазинах, на рынках, а также в подвалах жилых домов. Любители дешевой водки организовали настоящий притон во дворе дома.

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Еженедельно в городе находят до полусотни литров подпольного алкоголя. Сколько суррогата тем временем успевают сбывать – не знает никто. Несмотря на систематические рейды борьба с наливайками малоуспешно, на месте закрытых мгновенно обустраивают новые.

Все из-за слишком мягкого наказания, за торговлю фальсификатом штраф несколько сотен гривен.

В городском совете жалуются, что из-за деятельности таких заведений недополучит в этом году значительную сумму средств в местный бюджет.

Доля суррогатного алкоголя на рынке возросла не только в Ивано-Франковске, но и в целом в Украине. По данным статистики, за последние 10 лет – почти до половины всего рынка.

Напомним, что в Украине могут вырасти цены на алкоголь.

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