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Без гастролей, но с камерными выступлениями: Римма Зюбина о театре Украины во время войны

Вадим Карпьяк Ведущий программы «Свобода слова» Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle

Украинская актриса театра и кино Римма Зюбина рассказала о жизни театрального искусства в Украине в условиях войны.

— Этот вопрос беспокоил меня еще до войны. Театр — это не сооружение, и не набор актеров. Есть театры, которые полностью уничтожены — о них сейчас нужно говорить. Меня очень удивляет позиция Министерства культуры. Они закрывают глаза на то, что была полностью уничтожена техническая база и декорации. Актеру нужно выходить на сцену и работать, — заявила Римма.

Актриса добавила, что в Киеве с театром ситуация немного другая.

— Не работал театр Франка, поэтому театр Леси Украинки пригрел — сейчас у меня один спектакль. В апреле, мае и июне все началось с камерных выступлений, пока все вернулись в театр. О сокращениях также говорят — некоторые актеры написали увольнение по собственному желанию, — призналась Зюбина.

Звезда заявила, что ее беспокоит отсутствие гастролей по Европе. Если мастера балета могут это сделать, то театры ограничены в языковых границах. Чтобы делать дуэтные выступления заграницей, необходимо финансирование.

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