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Вернемся, когда будет украинский флаг! Планы Мариупольского драмтеатра после релокации в Ужгород

Карина Зуева редактор раздела Lifestyle Яна Брензей Ведущая Вікна Новини

Режиссер Людмила Колосович рассказала о планах Мариупольского драмтеатра после релокации в Ужгород.

Говорит, первая премьера на новой для актеров сцене прошла хорошо, они не ожидали таких эмоций от зрителей. Признается, репетировать было сложно — создали театральную лабораторию, а пьесу написали сами.

— У нас не было ни одного дня, когда бы мы оставались сам на сам — я с актерами. С нами постоянно были журналисты. Сначала это очень раздражало, я говорила актерам, чтобы они не реагировали, мне и самой было не очень комфортно, но потом мы привыкли. Со временем журналистов становилось все больше и больше, уже перед премьерой с нами на репетициях могло быть одновременно 10 камер, — говорит Колосович.

Отмечает, в Ужгород приехало 12 работников Мариупольского драмтеатра, среди них — семь актеров. Всего было 210 человек.

Говорит, некоторые остались в Мариуполе и сейчас у них там свой театр, в котором они развлекают оккупантов.

— Некоторые работники приехали в Украину, но не захотели ехать в Ужгород, некоторые поехали в РФ, Крым, Европу. Люди выбрали то, что они хотели. Эти люди, которые с нами — они самые преданные. Еще двое детей приехало и собачка, — рассказала Людмила.

Сейчас они работают в помещении Закарпатского театра и благодарны, что их приняли в свою семью.

— У нас нет своего помещения, поэтому мы будем очень много гастролировать. Нас пригласили в Краков, Флориду, украинский фестиваль… Пока что это то, что уже точно известно и подтверждено, — говорит режиссер.

Отмечает, в планах есть вернуться в Мариупольский драмтеатр когда его отстроят и над ним будет украинских флаг.

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