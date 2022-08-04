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Без гастролей, але з камерними виступами: Римма Зюбіна про театр України під час війни

Вадим Карп'як Ведучий програми «Свобода слова» Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle

Українська акторка театру та кіно Римма Зюбіна розповіла про життя театрального мистецтва в Україні за умов війни.

– Це питання турбувало мене ще до війни. Театр – це не споруда, і не набір акторів. Є театри, які повністю знищені – про них зараз треба говорити. Мене дуже турбує позиція Міністерства культури. Вони заплющують очі на те, що було повністю знищено технічну базу та декорації. Актору треба виходити на сцену та працювати, – заявила Римма.

Актриса додала, що у Києві з театром ситуація трохи інша.

– Не працював театр Франка, тому театр Лесі Українки пригрів – зараз маю одну виставу. У квітні, травні та червні все почалося з камерних виступів, поки всі повернулися до театру. Про скорочення також кажуть – деякі актори написали звільнення за власним бажанням, – зізналася Зюбіна.

Зірка заявила, що її непокоїть відсутність гастролей Європою. Якщо майстри балету це можуть зробити, то театри обмежені в мовних межах. Щоб робити дуетні виступи за кордоном, потрібне фінансування.

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