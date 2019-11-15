Без конфликтов не обошлось. Как чистят Николаев от МАФов

Николаев массово почистят от МАФов и процесс уже начался. На сегодня в городе более 200 будок, павильонов и киосков, расположенных на коммуникациях с водой, канализацией и газом, незаконно и опасно. По поручению коммунальщиков чиновники прекратили продлении аренды и начали демонтаж малых архитектурных форм, повлекшее конфликты.

В Николаеве более двухсот памятников, киосков и магазинчиков ежедневно рискуют провалиться под землю или взлететь в воздух. Их установили над трубами водопровода и газа. Все капитальные павильоны одного из популярных базарчиков в центре города стоят на старой сети. Срок ее эксплуатации истек 20 лет назад.

После августовской аварии на канализационной магистрали, на которой стояли павильоны рынка, коммунальщики попросили у чиновников снести сооружения на коммуникациях. Первые в списке на демонтаж – 12 киосков.

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Прохожие обрадовались кранам и грузовикам. Ведь будки ограничивают обзор машинам и мешают пешеходам на тротуаре.

Готовясь к демонтажу, чиновники прекратили выдавать сервитуты на временное пользования землей.

Будки на коммуникациях не продлевает аренды. Возмущенные предприниматели вызвали полицию.

Большинство киосков поставили 15-20 лет назад. Без фундаментов, поэтому, временно. Впоследствии владельцы оформили акты на землю и возвели капитальные магазинчики. Демонтировать их можно только по решению суда.

В Николаеве несколько тысяч МАФов. Почти тысяча из них возведены с нарушением градостроительных и архитектурных норм, – признала власть города. Даже если суды позволят снос, то на демонтаж двухсот будок пойдет крайней мере год.

Факты ICTV ранее писали о том, почему Николаев не может побороть незаконные МАФы.

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