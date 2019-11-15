Без конфліктів не обійшлося. Як чистять Миколаїв від МАФів

Миколаїв масово почистять від МАФів і процес вже почався. На сьогодні в місті понад 200 будок, павільйонів і кіосків, розташованих на комунікаціях з водою, каналізацією і газом, що не законно і небезпечно. За дорученням комунальників чиновники припинили подовження оренди і розпочали демонтаж малих архітектурних форм, що спричинило конфлікти.

У Миколаєві понад дві сотні яток, кіосків і магазинчиків щодня ризикують провалитися під землю або злетіти у повітря. Їх встановили над трубами водогону і газу. Усі капітальні павільйони одного з популярних базарчиків у центрі міста стоять на старій мережі. Термін її експлуатації сплив 20 років тому.

Після серпневої аварії на каналізаційній магістралі, на якій стояли павільйони ринку, комунальники попросили у чиновників знести споруди на комунікаціях. Перші у списку на демонтаж – 12 кіосків.

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Перехожі зраділи кранам і вантажівкам. Адже будки обмежують огляд машинам і заважають пішоходам на тротуарі.

Готуючись до демонтажу, чиновники припинили видавати сервітути на тимчасове користування землею.

Будкам на комунікаціях не подовжують оренди. Обурені підприємці викликали поліцію.

Більшість кіосків поставили 15-20 років тому. Без фундаментів, тож, тимчасово. Згодом власники оформили акти на землю і звели капітальні магазинчики. Демонтувати їх можна тільки за рішенням суду.

У Миколаєві кілька тисяч МАФів. Майже тисяча з них зведені з порушенням містобудівних і архітектурних норм, – визнала влада міста. Навіть якщо суди дозволять знесення, то на демонтаж двохсот будок піде принаймні рік.

Факти ICTV раніше писали про те, чому Миколаїв не може побороти незаконні МАФи.

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