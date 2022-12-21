Без россиян лучше: как в Киеве ликвидируют остатки российского прошлого

Ликвидация остатков российского прошлого набирает обороты. Как происходит деруссификация в Украине?

В общественных местах сносят памятники, связанные с царской империей и СССР, переименовывают сотни улиц в честь украинских художников, поэтов, лидеров движения за независимость и героев уже этой войны.

Из-за российского вторжения национальная идентичность, десятилетиями игнорировавшаяся советской властью, переживает беспрецедентный всплеск.

Коснулось это, в частности, и названий улиц.

– Никто из людей не хочет жить на улице Московской, — говорит заместитель председателя Киевсовета Владимир Прокопив.

Одним из последних решений 8 декабря депутаты Киевсовета дали другие названия 32 улицам.

Так, у бывшей улицы Суворова теперь есть имя Героя Украины Сергея Котенко, который погиб 9 марта этого года под Запорожьем.

А бульвар Дружбы народов в Печерском районе теперь носит имя одного из основателей украинского войска Николая Михновского.

В честь общественного деятеля и журналиста Романа Ратушного, который в 24 года погиб в боях в Харьковской области, переименовали бывшую столичную улицу Волгоградскую.

Многие местные жители лично знали Романа как известного борца против застройки исторических мест в Киеве.

Названия улиц, присутствие тех или иных памятников – это не о топонимике. И это не о решении местного совета, а о том, что Россия считала, что Украина не имеет права на существование, — подчеркнул Владимир Прокопив.

Всего в столице уже переименовали 237 городских объектов.

В Киевсовете говорят, что проводимая с 2015 года политика декоммунизации Украины “мягко”, чтобы не оскорбить русскоязычное население, сейчас при поддержке подавляющего большинства киевлян превратилась в полноценную деруссификацию.

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