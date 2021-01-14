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Факты / Видео / Украина / Общество

Без ущерба для окружающей среды: куда сдать елку после Нового года

После праздников обычно дворы и свалки в Украине пестрят использованными елками и мало кто знает, что попадая на обычные свалки, новогоднее дерево выделяет вредный газ.

Поэтому лучше сдать елку на специальную утилизацию, в столице таких мест есть 15 еще несколько в Черновцах и Луцке.

Утилизированные елки приносят пользу окружающей среде, поскольку остатки используют для других целей. Бесплатно утилизировать елку в столице можно до 1 февраля.

А вот в Ужгороде пунктов приема нет: елки собирают коммунальщики и везут на переработку. Перед этим тщательно освобождают елки от остатков новогодних украшений, нитей и пластика. В это время луцкие коммунальщики доставляют елки в зоопарк.

Ими украшают вольеры, веточками кормят животных, а стволы измельчают и используют как подстилку. Экологи призывают утилизировать дерева правильно, а еще лучше — покупать елки в горшках и затем пересаживать.

Где в Киеве сдать елку на утилизацию, читайте в материале Фактов ICTV.

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