Утилізація ялинок у Києві 2021 – список адрес

У всіх районах Києва працюють місця приймання для подальшого перероблювання ялинок. Зараз у столиці відкрили 15 пунктів утилізації дерев.

Про це розповів виконувач обов’язків керівника Управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Савченко.

– Дерева перероблять на тирсу та згодом використають для захисту ґрунту, – повідомив Олександр Савченко.

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Місця приймання новорічних ялинок працюють до 1 лютого 2021 року. Графік роботи пунктів збору – будні з 7.00 до 22.00.

Куди можна здати ялинку

Як працюватиме метро на Різдво 2021

У Київському метрополітені повідомили про можливі часткові обмеження на Різдво. Зокрема, можливе закриття центральних станцій на вхід.

Також 7 січня на Золотих воротах можуть ненадовго закрити вхід в метро з метою уникнення тисняви на платформі.