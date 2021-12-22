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Без смартфонов и компонентов самолетов: в США рассматривают новые ограничения против России

Петро Дем'янчук

Соединенные Штаты Америки могут ограничить поставки смартфонов, а также основных компонентов самолетов и автомобилей в Россию, если Владимир Путин нападет на Украину.

Такие данные были обнародованы в западных СМИ со ссылкой на представителя администрации президента США.

Эти жесткие меры экспортного контроля могут стать для России беспрецедентными.

Новые ограничения перекроют доступ к широкому спектру промышленных и потребительских технологий. Они будут дополнением к экономическим санкциям, которые рассматриваются в Белом доме на случай вторжения России в Украину.

В настоящее время у украинских границ сконцентрированы десятки тысяч российских военнослужащих.

Как известно, 7 декабря американский лидер Джо Байден провел переговоры с Владимиром Путиным. Их темой было наращивание войск РФ у границ Украины. После переговоров в Белом доме заверили, что в случае вторжения будут применены такие санкции, которых в Москве не видели с 2014 года.

Сам Джо Байден заявлял, что предупредил Путина о разрушительных экономических и имиджевых последствиях для России в случае вторжения в Украину.

Администрация президента США рассматривает широкий перечень возможных санкций. В частности, речь может идти об отключении России от международной платежной системы SWIFT.

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