США остановят Северный поток-2, если Путин вторгнется в Украину — Bloomberg

США будут добиваться от Германии остановки газопровода Северный поток-2, если президент России Владимир Путин вторгнется в Украину.

По новой версии санкционного плана США на случай вторжения России в Украину Вашингтон намерен полностью заблокировать проект Северный поток-2. Также оговариваются ограничения против банков и российского экспорта. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами Белого дома.

В преддверии Bloomberg опубликовало другую версию плана санкций против России в случае вторжения в Украину. Тогда агентство также со ссылкой на информированные источники передавало, что среди вероятных ограничений присутствует запрет на конвертацию рублей в доллары и другие иностранные валюты, включая евро и фунты стерлингов, а также запрет на покупку российских облигаций на вторичном рынке.

По информации CNN, Белый дом обсуждает возможные ограничения против лиц из ближайшего окружения Владимира Путина и, как наиболее радикальный вариант, отключение России от системы SWIFT.

Сообщения о вариантах новых санкций против России появляются на фоне онлайн-встречи Владимира Путина и Джо Байдена.

Видеозвонок президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина сегодня, 7 декабря, провели из-за наращивания российских войск на украинской границе.

Теперь после разговора с главой Кремля Джо Байден намерен провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.