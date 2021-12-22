Без смартфонів та компонентів літаків: у США розглядають нові обмеження проти Росії
Сполучені Штати Америки можуть обмежити поставки смартфонів, а також основних компонентів літаків та автомобілів до Росії, якщо Володимир Путін нападе на Україну.
Такі дані оприлюднили в західних ЗМІ із посиланням на представника адміністрації президента США.
Ці жорсткі заходи експортного контролю можуть стати для Росії безпрецедентними.
Нові обмеження перекриють їй доступ до широкого спектра промислових і споживчих технологій. Вони будуть доповненням до економічних санкцій, які розглядають у Білому домі на випадок вторгнення Росії до України.
Наразі біля українських кордонів сконцентровані десятки тисяч російських військовослужбовців.
Як відомо, 7 грудня американський лідер Джо Байден провів перемовини з Володимиром Путіним. Їх темою було нарощування військ РФ біля кордонів України. Після перемовин у Білому домі запевнили, що в разі вторгнення застосують такі санкції, яких у Москві не бачили з 2014 року.
Сам Джо Байден заявляв, що попередив Путіна про руйнівні економічні та іміджеві наслідки для Росії в разі вторгнення в Україну.
Адміністрація президента США наразі розглядає широкий перелік можливих санкцій. Зокрема, може йтися про відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT.