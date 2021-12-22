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Без смартфонів та компонентів літаків: у США розглядають нові обмеження проти Росії

Петро Дем'янчук

Сполучені Штати Америки можуть обмежити поставки смартфонів, а також основних компонентів літаків та автомобілів до Росії, якщо Володимир Путін нападе на Україну.

Такі дані оприлюднили в західних ЗМІ із посиланням на представника адміністрації президента США.

Ці жорсткі заходи експортного контролю можуть стати для Росії безпрецедентними.

Нові обмеження перекриють їй доступ до широкого спектра промислових і споживчих технологій. Вони будуть доповненням до економічних санкцій, які розглядають у Білому домі на випадок вторгнення Росії до України.

Наразі біля українських кордонів сконцентровані десятки тисяч російських військовослужбовців.

Як відомо, 7 грудня американський лідер Джо Байден провів перемовини з Володимиром Путіним. Їх темою було нарощування військ РФ біля кордонів України. Після перемовин у Білому домі запевнили, що в разі вторгнення застосують такі санкції, яких у Москві не бачили з 2014 року.

Сам Джо Байден заявляв, що попередив Путіна про руйнівні економічні та іміджеві наслідки для Росії в разі вторгнення в Україну.

Адміністрація президента США наразі розглядає широкий перелік можливих санкцій. Зокрема, може йтися про відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT.

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