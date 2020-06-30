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Факты / Происшествия

В Днепре в студенческом общежитии вспыхнула комната

Ночью 30 июня в городе Днепр на улице Севастопольской произошел пожар в студенческом общежитии высшего учебного заведения.

Спасатели выяснили, что пожар возник в одной из комнат общежития, расположенного на пятом этаже 5-этажного здания.

В результате возгорания помещения никто не пострадал. Ориентировочно, самостоятельно общежитие покинули 110 студентов, которые там жили.

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В результате инцидента повредились вещи и мебель на площади 18 кв.м. Пожарные локализовали и ликвидировали пожар за девять минут.

Сейчас выясняется причина пожара.

На днях в Белой Церкви Киевской области загорелся медицинский центр Беладент. Тогда очаг пламени возник между вторым и третьим этажом четырехэтажного здания.

Тогда жертв и пострадавших в результате пожара не было. Что именно стало причиной пожара выясняют специалисты.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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