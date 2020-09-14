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Без води та світла: в Одесі мешканці гуртожитку живуть в нелюдських умовах

Вже другий тиждень мешканці одеського гуртожитку живуть в нелюдських умовах – власник будівлі відрізав комунікації.

Більшість мешканців власноруч зводили будівлю. 27 років тому гуртожиток приватизували. Власник приміщення різними способами намагається вижити людей з їх помешкань. Спершу вимкнув опалення, а в 2017 році перекрив газ. Те саме сталось і з електрикою та водою.

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Без комунікацій – лише половина будинку. В іншій облаштували і продали квартири. По допомогу мешканці гуртожитку зверталися до райадміністрації. Комісія з техногенної безпеки рекомендувала власнику підключити електроенергію. Та він цього не зробив. Мешканці гуртожитку прийшли на зустріч до власника. Та на діалог він не погодився.

Правозахисник називає цю ситуацію патовою, й одним з варіантів рішення проблеми називає скасування приватизації, що найскладніше. Але радить мешканцям апелювати до житлового кодексу.

Також раніше у Дніпрі у студентському гуртожитку вищого навчального закладу сталася пожежа.

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