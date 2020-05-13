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Факты / Видео / Украина / Бизнес и финансы

Без сдвигов. Почему достройка скандальных комплексов Укрбуда так и не началась

Около 300 человек, которые приобрели квартиры в компании Укрбуд, собрались возле недостроенного комплекса, чтобы еще раз напомнить о себе. В целом количество обманутых застройщиком инвесторов достигает 13 тыс. человек. В декабре 2019 года дело под свой контроль взял президент Владимир Зеленский.

Тогда достроить 22 жилых комплекса вместо Укрбуда согласилась компания Киевгорстрой. Однако инвесторы жалуются, что прошло уже пять месяцев, а строительство до сих пор не восстановили. Ведь передачу объектов Киевгорстрою тормозят некоторые чиновники. Подробнее в сюжете Натальи Кулик.

Напомним, ранее Факты ICTV писали о том, как в Киеве возле школы вместо обещанного бассейна возвели паркинг для ЖК.

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