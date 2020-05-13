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Факти / Відео / Україна / Бізнес і фінанси

Без зрушень. Чому добудова скандальних комплексів Укрбуду так і не розпочалась

Близько 300 людей, які придбали квартири в компанії Укрбуд, зібралися біля недобудованого комплексу, аби вкотре нагадати про себе. Загалом кількість ошуканих забудовником інвесторів сягає 13 тис. осіб. У грудні 2019 року справу під власний контроль взяв президент Володимир Зеленський.

Тоді добудувати 22 житлові комплекси замість Укрбуду погодилася компанія Київміськбуд. Однак інвестори нарікають, що пройшло вже п’ять місяців, а будівництво досі не відновили. Адже передачу об’єктів Київміськбуду гальмують деякі чиновники. Докладніше у сюжеті Наталії Кулик.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про те, як у Києві біля школи замість обіцяного басейну звели паркінг для ЖК.

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