Без зими і з посухами. Чим загрожує Україні глобальне потепління

За прогнозами світових учених, уже за 50 років Київ буде в знаходитись у субтропіках, а середня температура найхолоднішого місяця буде всього п’ять градусів морозу.

Зміни клімату уже наочні. Підтвердження тому рекордно теплий липень, листопад, а тепер і грудень. Температура як у жовтні, на деревах геть весняні бруньки і от-от зацвітуть магнолії. Те ж відбувається і в полях.

Дивіться: Ефективність близька нулю: чому в Україні не працює екологічна інспекція

Через таку погоду під загрозою озимина. Бо рослини активно проросли у грудні, хоча мали б навесні. Тепер доведеться витрачати більше добрив, щоб урятувати врожай.

Зміни клімату почалися давно, кажуть експерти. Але людство своєю бездумністю цей процес лише пришвидшує.

У радянські часи водойми та болотні місцевості аврально висушували, а тепер доводиться максимально зрошувати. Ріки міліють, ґрунти втратили свою родючість майже удвічі, адже вологи вкрай мало. В Україні ледь не щороку засуха.

Зменшує кількість вологи і те, що землі постійно розорюють і виснажують. Якщо раніше Україна мала три зони – степ, лісостеп і ліс, то тепер степова зона змістилася на сотні кілометрів на північ.

Зі змінами клімату борються в усьому світі. А із парниковими газами, які безпосередньо на це впливають, взялася нарешті боротися й Україна, ухваливши закон, який контролюватиме викид СО2.

Разом із цим аграріям слід обирати бережливіші методи обробки, мерам міст активніше займатися озелененням, а українцям утеплювати будівлі.

Нагадаємо, Україна посіла 17 місце серед 58 країн світу в рейтингу, що показує індекс ефективності боротьби зі змінами клімату-2020.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.