Бесплатная диагностика рака в Украине: когда заработает и что для этого нужно

Рак занимает второе место среди причин смертности украинцев. Предотвратить болезни или выявить на ранней стадии, когда больше шансов на выздоровление, можно, если делать ежегодное обследование.

С лета для украинцев должен был быть доступен бесплатный онкоскрининг – это УЗИ, анализы и эндоскопия, но пока система не заработала.

Систему выстраивают для скорейшего выявления болезни, когда еще есть шанс на спасение. Именно для этого важны анализы, УЗИ и эндоскопия. Электронное направление нужно для того, чтобы Национальная служба здоровья отследила действия врачей и оплатила их.

Уже в следующем году должен заработать этот механизм, а названия медучреждений с бесплатными для людей услугами появятся на сайте службы. Для таких обследований Минздрав обещает разработать привлекательные тарифы, чтобы заинтересовать и частные клиники, у которых больше оборудования.

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Гарантированный государством пакет медицинских услуг также будет включать помощь при родах, инфарктах, инсультах, неотложную и паллиативную помощь. Все услуги должны быть учтены в компьютерных сетях. Больницы, которые хотят получать за это деньги из госбюджета, должны позаботиться о закупке оргтехники.

Напомним, с 2020 года все медицинские учреждения Украины, в том числе и больница Феофания и Академия медицинских наук, будут работать по единой системе.

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