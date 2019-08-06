Безкоштовна діагностика раку в Україні: коли запрацює та що для цього потрібно

Рак посідає друге місце серед причин смертності українців. Запобігти хворобі чи виявити на ранній стадії, коли більше шансів на одужання, можна, якщо робити щорічне обстеження.

З літа для українців мав бути доступний безкоштовний онкоскрінінг – це УЗД, аналізи та ендоскопія, але поки система не запрацювала.

Систему вибудовують для якнайшвидшого виявлення недуги, коли ще є шанс на порятунок. Саме для цього важливі аналізи, УЗД та ендоскопія. Електронне направлення потрібно для того, аби Національна служба здоров’я відстежувала дії лікарів і оплачувала їх.

Вже наступного року має запрацювати цей механізм, а назви медзакладів з безкоштовними для людей послугами з’являться на сайті служби. Для таких обстежень Мінохорони здоров’я обіцяє розробити привабливі тарифи, аби зацікавити і приватні клініки, у яких більше обладнання.

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До гарантованого державою пакету медичних послуг також входитиме допомога під час пологів, інфарктів, інсультів, невідкладна та паліативна допомога. Усі послуги мають бути обліковані у комп’ютерних мережах. Лікарні, які хочуть отримувати за це гроші з держбюджету, мають потурбуватись про закупівлю оргтехніки.

Нагадаємо, з 2020 року усі медичні заклади України, зокрема лікарня Феофанія та Академія медичних наук, працюватимуть за єдиною системою.

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