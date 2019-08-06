Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Lifestyle / Здоров'я

Безкоштовна діагностика раку в Україні: коли запрацює та що для цього потрібно

Рак посідає друге місце серед причин смертності українців. Запобігти хворобі чи виявити на ранній стадії, коли більше шансів на одужання, можна, якщо робити щорічне обстеження.

З літа для українців мав бути доступний безкоштовний онкоскрінінг – це УЗД, аналізи та ендоскопія, але поки система не запрацювала.

Систему вибудовують для якнайшвидшого виявлення недуги, коли ще є шанс на порятунок. Саме для цього важливі аналізи, УЗД та ендоскопія. Електронне направлення потрібно для того, аби Національна служба здоров’я відстежувала дії лікарів і оплачувала їх.

Вже наступного року має запрацювати цей механізм, а назви медзакладів з безкоштовними для людей послугами з’являться на сайті служби. Для таких обстежень Мінохорони здоров’я обіцяє розробити привабливі тарифи, аби зацікавити і приватні клініки, у яких більше обладнання.

Дивіться: Без апаратів та інструкцій. Чи запрацює система трансплантації в Україні з 2020 року

До гарантованого державою пакету медичних послуг також входитиме допомога під час пологів, інфарктів, інсультів, невідкладна та паліативна допомога. Усі послуги мають бути обліковані у комп’ютерних мережах. Лікарні, які хочуть отримувати за це гроші з держбюджету, мають потурбуватись про закупівлю оргтехніки.

Нагадаємо, з 2020 року усі медичні заклади України, зокрема лікарня Феофанія та Академія медичних наук, працюватимуть за єдиною системою.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Індекс маси тіла і співвідношення талії до стегон: як правильно оцінити здорову вагу
Вчені вперше в історії надрукували на 3D-принтері робочі фрагменти серця людини
У Хмельницькому жінка захворіла на дифтерію – лікувати нічим
Вчені знайшли причину виникнення раку
Збільшують картинку при морганні: вчені створили розумні лінзи
Тихий вбивця. Симптоми і лікування гепатиту
Коли можна купувати кавун
Названо найнебезпечнішу соцмережу для психічного здоров’я

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка