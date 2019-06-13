Безкоштовне лікування онкохворих в Україні – проект Назара Тодоріва у Нових лідерах 2

Стати донором – означає подарувати життя. З таким гаслом на проект Нові лідери 2 прийшов коломиянин Назар Тодорів. Щороку сотні хворих українців проходять через трансплантацію кісткового мозку кордоном – за рахунок благодійної допомоги, власних та, подекуди, державних коштів. Ці люди отримують шанс на життя, а інші тисячі пацієнтів приречені на смерть. Назар втратив товариша, на його честь заснував благодійну організацію і нині прагне від смерті врятувати інших.

В Україні роблять трансплантацію кісткового мозку лише дітям, та й то десяту частину від потреби. Усі старші 18 в нашій державі приречені на смерть. Назар вірить, що разом із командою однодумців змінить жахливу статистику – завдяки доступу до всесвітньої бази донорів.

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Людей, які свідомо хочуть стати потенційними донорами кісткового мозку, дуже багато. Їм потрібен поштовх, який намагаються дати однодумці Назара. До просвітницьких акцій долучаються навіть священники. З таким проектом Назар Тодорів і бере участь у Нових лідерах-2.

За словами Назара законодавство трансплантацію дозволяє, кваліфіковані лікарі також є, а от з обладнанням проблема. Потрібні стерильні бокси зі спеціальною вентиляцією, матеріально-технічне забезпечення, лабораторна база для обстеження потенційних донорів. Важливо також і популяризувати трансплантації, бо вони рятують тисячі життів.

Нагадаємо, учасник Нові лідери 2 Володимир Шматько планує збудувати індустріальний парк у Чорткові.

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