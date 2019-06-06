Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Новые лидеры 2: проект Дорога жизни от Николая Мединского

Плохие дороги – больная и старая проблема нашей страны. Главная причина – это не только коррупция на местах, но и недостаточная активность общин, которые не давят на власть.

Научить людей, как бороться за хорошие дороги, берется новый лидер Николай Мединский.

Его проект Дорога жизни – это координационный центр сети общественных организаций по всем областям Украины, которые борются за улучшение состояния автомобильных дорог.

ЧитайтеТуристический кластер в Залещиках – программа Аллы Квач на Новых лидерах 2

Цель – научить общины на местах влиять на государственные органы в решении вопроса плохого состояния дорог и поддержать их в проведении общественных акций, составлении юридических документов и информационном освещении их борьбы.

К слову, учасник Новых лидеров 2 Вячеслав Когут пришел на программу с идеей реинтеграции заключенных.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Самоуправление в стоматологии: идея Игоря Ященко на Новых лидерах 2
Новый трудовой кодекс: идея Оксаны Жолнович на Новых лидерах 2
Туристический кластер в Залещиках – программа Аллы Квач на Новых лидерах 2
Справедливый и быстрый суд: программа Павла Богомазова на Новых лидерах 2
Прозрачное финансирование спортивных учреждений: программа Алексея Паращенко в Новых лидерах 2
Предпринимательство за 10 дней – проект Ноздрачева на Новых лидерах 2
Новые лидеры 2 сезон: названы топ-25 лидеров от избирателей
Ипотека для переселенцев под 5% – проект участника Новых лидеров Дрюк-Ильяшенко

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка