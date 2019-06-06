Новые лидеры 2: проект Дорога жизни от Николая Мединского

Плохие дороги – больная и старая проблема нашей страны. Главная причина – это не только коррупция на местах, но и недостаточная активность общин, которые не давят на власть.

Научить людей, как бороться за хорошие дороги, берется новый лидер Николай Мединский.

Его проект Дорога жизни – это координационный центр сети общественных организаций по всем областям Украины, которые борются за улучшение состояния автомобильных дорог.

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Цель – научить общины на местах влиять на государственные органы в решении вопроса плохого состояния дорог и поддержать их в проведении общественных акций, составлении юридических документов и информационном освещении их борьбы.

К слову, учасник Новых лидеров 2 Вячеслав Когут пришел на программу с идеей реинтеграции заключенных.

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