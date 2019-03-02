Бесплатное лечение и кружки: объединение общин в Черкасской области

Все, кто уже объединился в территориальные общины – чувствуют преимущества. Главное – не бояться, говорят эксперты.

Специалисты советуют селам объединяться в большие общины – более 7 тысяч человек.

Малые общины медленно развиваются преимущественно через никудышней менеджмент, объясняют эксперты. Не хватает специалистов, которые умело бы распределяли деньги и занимались документацией.

Объединение общество Ерки Черкасской области создали два года назад. Ранее получали от государства 3 миллиона 700 тысяч и еле выживали. Сейчас бюджет – более 40 миллионов. За них капитально ремонтируют дороги, улучшают инфраструктуру, помогают малоимущим. Больше инвестируют в образование: здесь бесплатная музыкальная школа и 25 кружков. За питание родители тоже не платят.

Бесплатное и лечение в амбулатории, которая ежедневно обслуживает полусотни пациентов. Жители не платят даже за услуги стоматолога. Община выделила на это 300 тысяч гривен. Еще почти на 450 тысяч купили медикаментов для амбулатории.

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Бюджет ОТГ – преимущественно поступления от элеватора и еще нескольких предприятий. За счет этого община не только развивается сама, но и помогает государству.

К слову, в Винницкой области заработал завод по производству солнечных панелей.

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