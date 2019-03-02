Безкоштовне лікування та гуртки: об’єднання громад на Черкащині

Всі, хто вже об’єднався у територіальні громади – відчувають переваги. Головне – не боятися, кажуть експерти.

Фахівці радять селам об’єднуватися у великі громади – щонайменше 7 тисяч жителів.

Малі громади повільно розвиваються переважно через нікудишній менеджмент, пояснюють експерти. Бракує фахівців, які уміло б розподіляли гроші та займались документацією.

Об’єданну громаду Єрки на Черкащині створили два роки тому. Раніше отримували від держави 3 мільйони 700 тисяч і ледве виживали. Нині бюджет – понад 40 мільйонів. За них капітально ремонтують дороги, покращують інфраструктуру, допомагають малозабезпеченим. Найбільше інвестують в освіту: тут безкоштовна музична школа і 25 гуртків. За харчування батьки теж не платять.

Безкоштовне і лікування в амбулаторії, яка щодня обслуговує півсотні пацієнтів. Мешканці не платять навіть за послуги стоматолога. Громада виділила на це 300 тисяч гривень. Ще майже на 450 тисяч купили медикаментів для амбулаторії.

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Бюджет ОТГ – переважно надходження від елеватора і ще кількох підприємств. За рахунок цього громада не лише розвивається сама, а ще й допомагає державі.

До слова, на Вінниччині запрацював завод із виробництва сонячних панелей.

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