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Бесплатный проезд и первые пассажиры. В Запорожье будет курсировать речной трамвай

Промчаться волнами Днепра – вместо автопробок. В Запорожье из-за, почти парализованого транспортного соединения между двумя берегами, решились на эксперимент. С сегодняшнего дня впервые за многие десятилетия – там будет курсировать речной трамвай. Проезд в нем, утверждают местные чиновники, будет бесплатным. А если один катер не будет вмещать всех желающих – запустят второй.

На рассвете, на Правобережном причале, который коммунальщики спешно возводили несколько дней назад, начинают сходиться люди.

Немалые пробки в часы пик начали образовываться в Запорожье неделю назад. Именно тогда ремонтники до середины октября перекрыли сразу две полосы движения на дамбе ДнепроГЭСа.

Городские власти запретили проезд плотиной грузовикам. Их в пиковые часы утром и вечером, с полтора десятка по несколько часов подстерегают обочиной на Хортице. Потому на мостах с острова также пробки. Дальнобойщики – раздражены.

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Несмотря на транспортный коллапс, который надвигался на город, местные чиновники решились на радикальный шаг – пустить по Днепру речной трамвай за бюджетные средства.

Старенький катер, который вмещает около двух сотен пассажиров, будет делать два рейса в день – утром и вечером.

Испытать первый несколькокилометровый рейс речного трамвая вдоль плотины – собралось лишь около двух десятков пассажиров. 10 минутная поездка им понравилась.

Городские чиновники уверены – вскоре пассажиров станет значительно больше. Поэтому, в мэрии отчитываются про готовность запустить еще один бесплатный катер, также будет курсировать до завершения речной навигации.

К слову, умное освещение и проверка воздуха. В Киеве появилась сверхсовременная улица.

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