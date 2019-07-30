В Киеве запустили аквалимузин, который можно нанять для прогулок по Днепру

На Днепре в Киеве можно увидеть очень необычный катер. С виду он напоминает лимузин Lincoln, который буквально едет по воде. Он может развивать скорость до 90 км в час и не имеет аналогов в мире, его создатель назвал свое чудо аквалимузин.

На смену привычным теплоходам и катерам пришел водный автомобиль.

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Это чудоавто придумал Александр, чтобы воплотить замысел в жизнь, понадобилось более полугода и 30 тысяч долларов. На моторную лодку надели кузов машины, предварительно его облегчили. Срезали крышу, убрали боковое стекло, сделали дополнительный вырез в борту для входа-выхода. Все это поставили на катер Стрела Батумского завода.

Внутри же лодку не отличить от роскошных лимузинов – здесь диваны, подушки, экраны, подставки для бокалов и аудиосистема. Также остались родные руль и передняя панель от автомобиля. Свое изобретение Александр запатентовал.

Свой аквалимузин мужчина сдает в аренду для прогулок по Днепру, празднования свадьбы или дня рождения. На борту одновременно могут быть до восьми пассажиров.

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