Умное освещение и проверка воздуха. В Киеве появилась сверхсовременная улица

Безопасность и комфорт – то, ради чего сейчас работают инновации. И если европейские города уже можно смело назвать умными и адаптированными под потребности любого человека – то в украинских, в частности в столице, такая культура только начинает внедряться. Недавно в столице открыли первую разумную улицу.

Нормальный ли воздух – по восьми показателям анализирует и решает устройство. С виду небольшая коробка, но на самом деле – это полноценная лаборатория с десятками датчиками внутри.

Здесь комфортно и людям с инвалидностью благодаря пандусам, и владельцам электрокаров, потому что есть несколько станций для быстрой подзарядки, и велосипедистам: для них есть два пункта велопроката и место, где безопасно и удобно ездить.

Умное освещение – регулирует яркость в зависимости от погоды и времени суток. И снижает затраты на электричество почти вдвое. Не тратят совсем ничего на подзарядку смартфонов. У каждой из скамеек – солнечная панель.

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Там есть тревожные кнопки, которые, кроме смарт-улицы, начали устанавливать и в парках столицы. Они оборудованы камерами и микрофонами.

А еще на улице установили сразу 12 камер наблюдения. Данные из них, как и с камер по всему городу, видят и анализируют в городском ситуационном центре.

Камеры распознают лица и автомобильные номера. А еще умеют определять загруженность дорог и пешеходные потоки. Кстати, почти все инновации на улице – отечественные.

Пока разумной сделали только 100 метров одной улицы. В масштабах столицы, а тем более страны, это капля в море. Но даже это обошлось в 25 млн гривен. Деньги – частного застройщика. В КГГА надеются, что этот пример вдохновит и других инвесторов. И в будущем уже отработанные технологии воплотят в жизнь в больших масштабах.

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