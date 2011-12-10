Безопасность, актуальные списки избирателей и вмешательство РФ: какие сложности могут быть в послевоенных выборах

Изменения в закон о первых послевоенных выборах в Украине нужно готовить не по требованию Вашингтона или Москвы, а в рамках наших обязательств по европейской интеграции.

Об этом заявила глава правления гражданской сети Опора Ольга Айвазовская в комментарии руководительнице информационной службы Фактов ICTV и ведущей телемарафона Єдині новини Елене Фроляк.

Какими должны быть изменения для первых послевоенных выборов

— Я рада тому, что президент наконец обратился к народным депутатам, потому что изменения в закон о первых послевоенных выборах нам нужно готовить не по требованию Вашингтона или Москвы, а в рамках наших обязательств по европейской интеграции. Там есть конечные сроки очень важных наработок, которые еще никто не начинал даже рассматривать на серьезном уровне, — сказала Айвазовская.

Она напомнила, что Еврокомиссия требовала, рекомендовала и настаивает в рамках последнего недавно обнародованного отчета о прогрессе Украины, что нужно создать отдельную рабочую группу на базе парламента, которая занималась бы разработкой избирательного законодательства для первых послевоенных выборов — среди других изменений, которые необходимо внести в наше законодательство о политических реформах.

— Поэтому в любом случае президент обратился. Это уже открывает нам новые двери, потому что каждый кризис — это возможность, в частности в контексте европейской интеграции. Что касается вашего вопроса, какие изменения нам нужно разработать, они могут быть сгруппированы по трем основным темам, — обратила внимание она.

Как обеспечить безопасность на выборах

Первая тема касается безопасности на выборах, потому что действующий избирательный кодекс был написан для мирного времени.

Очевидно, что возникают новые реалии, отметила Айвазовская, которые касаются, например, невозможности проведения выборов на отдельно взятых территориях, подконтрольным в Украине, но по каким критериям можно это оценивать, кроме политической заинтересованности отдельных акторов, очень сложно сказать.

— На самом деле мы уже пошли даже глубже и наработали первые пилотные исследования в 11 общинах по готовности инфраструктуры для политического восстановления. Там более 53 индикаторов, — подчеркнула она.

Кроме этого, во время подготовки к выборам необходимо определить, какие органы безопасности и какие функции будут выполнять. По ее мнению, вмешательство России на 100% стоит ожидать в масштабах, умноженных на десятки раз, по сравнению с Молдовой.

И здесь нужно понимать, что будут российские деньги, информационно-психологические операции и поддержка отдельных политических деятелей, которые, предположила Айвазовская, возможно, Украине еще не настолько известны. Но они будут влиять на умы людей, а в контексте выборов будут наносить общественный вред и иметь большой вес.

Например, в Украине возникает вопрос о сотрудничестве коллаборантов, которые могут участвовать в выборах, но в сотрудничестве с оккупационными администрациями, подчеркнула Айвазовская.

Что касается политического участия таких лиц, то также должна быть процедура или орган власти, который проверяет информацию. Например, может происходить обнародование информации о соучастии и несоучастии, чтобы избиратели могли свободно определять, готовы ли они поддерживать человека, который сотрудничал с оккупационными администрациями, сказала она.

— Выборы в контексте безопасности должны регламентироваться более четко. Не должно быть взаимоборьбы между различными организациями или институтами. Условно, здесь может быть роль ГУР и СБУ, Национальной полиции, ГСЧС в отношении потенциальных террористических угроз в помещении, или возле голосования, или даже проведения агитационных мероприятий в послевоенный период, который все равно потребует особых мер безопасности, — подчеркнула Айвазовская.

В избирательном процессе только Нацполиция имеет определенную роль среди правоохранительных органов, утверждает она, поэтому хотелось бы, чтобы все остальные работали в рамках закона, который еще нужно разработать.

Как обеспечить избирательные права

Второй блок касается избирательных прав. В частности, в Украине возникают новые явления и социальные группы, а также граждане, нуждающиеся в особой защите. Речь идет именно об украинских военнослужащих.

— На данный момент, если военнослужащий захотел бы баллотироваться, то он не сможет этого сделать ни в коем случае, — обратила внимание Айвазовская.

Кроме пассивного избирательного права военнослужащих, необходимо урегулировать организацию выборов за границей и провести верификацию государственного реестра избирателей. Возможно, стоит провести крупную кампанию просвещения или активной регистрации избирателей.

— Потому что внутреннее и внешнее перемещение произошло настолько масштабно, что просто государство оперирует реестрами, которые не всегда, откровенно говоря, правильные, но они официальные. Поэтому и списки будут неточными, но процентов на 30-40%, — предположила она.

Здесь нужно регламентировать процесс особых условий для верификации государственного реестра и активной роли граждан, а также для форм реализации избирательного права, подчеркнула Айвазовская.

Например, для голосования за границей Украине придется иметь особые отношения, возможно, двусторонние договоры с принимающими странами.

— Знаете, на четыре участка вряд ли миллион граждан, среди которых может быть 65-70% избирателей, сможет прийти и проголосовать, даже если бы хотели. Напомню, что за границей сейчас более 7 млн граждан, значительная часть которых имеет избирательное право. Тогда самая большая явка на зарубежном избирательном округе была во время третьего так называемого тура повторного голосования в 2004 году — это было чуть более 100 тысяч избирателей. В 2014 году смогли проголосовать только 75 тысяч, — сказала она.

То есть эта инфраструктура требует также законодательной базы, убеждена Айвазовская, возможно, особых условий соорганизации выборов со стороны Европейского Союза и Еврокомиссии, поскольку Украина движется в ЕС.

Как урегулировать политические вопросы

Третья категория касается политических вопросов, которые тоже должны быть урегулированы. Вероятно, речь идет не только о президентских выборах в перспективе, но и о местном голосовании.

— Если на национальном уровне согласились провести президентские выборы, то в чем вопрос к местным? Есть элементы, которые мы обсуждаем в активной фазе с 2023 года. И часто кто-то со стороны США делает заявления, тогда несет эта волна, мы на них реагируем, — сказала Айвазовская.

Сейчас в контексте переговоров избирательный процесс точно нужно привязать к серьезным гарантиям безопасности, убеждена она. Эти гарантии должны быть подкреплены оружием, ресурсами и неотвратимостью со стороны США, если Россия снова нарушит эти обязательства.

Айвазовская отметила, что верит в то, что Украина станет членом Европейского Союза. Именно поэтому нужно защищать права граждан, даже если выборы будут реализованы не в близкой временной рамке, подчеркнула она.

Кроме этого, комментируя возможность проведения электронных выборов, Айвазовская предположила, что это реально, но может быть опасно.

