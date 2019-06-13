Безопасность на воде: как не стать жертвой и основные правила спасения

Каждый официально открытый пляж в Киеве должен быть со спасателями. Если вы стали свидетелем, как тонет человек – важно знать основные правила как его спасать, чтобы тоже не стать жертвой.

В целом по Украине утонуло почти 400 человек, это в пять раз больше, чем погибло военных на Донбассе с начала года.

Чтобы утопленник в панике не потянул под воду своего спасателя, для этого необходимо заходить из-за спины, если не получилось, выманивать утопленника.

С катера водолазы с помощью ласт, маски, трубки, подплывают к пострадавшему, делает захват, чтобы удержать человека на воде, его успокаивают и пытаются удерживать на поверхности.

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Дотянув спасенного к берегу, не стесняйтесь принимать реанимационные меры, пока не приедет скорая.

Освободите от лишнего одежды, переверните пострадавшего, освободите дыхательные пути. Если позволяет вес тела, положите его на колени.

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