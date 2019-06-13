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Безпека на воді: як не стати жертвою та основні правила порятунку

Кожен офіційно відкритий пляж у Києві повинен бути із рятувальниками. Якщо ж ви стали свідком,  як тоне людина – важливо знати основні правила як її рятувати, щоб також не стати жертвою.

Загалом по Україні потонуло майже 400 людей, це уп’ятеро більше, ніж загинуло військових на Донбасі від початку року.

Щоби потопельник у паніці не повів під воду свого рятувальника, для цього необхідно заходити з-за спини, якщо не вийшло, обманіть потопельника.

З катеру водолази з допомогою ласт, маски, трубки, підпливають до постраждалого, роблять захват, щоб втримати людину на воді, її заспокоюють і намагаються втримати на поверхні.

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Дотягнувши врятованого до берега, не соромтесь вживати реанімаційні заходи, поки не приїде швидка.

Звільніть від зайвої одежі, переверніть постраждалого, звільніть дихальні шляхи. Якщо дозволяє вага тіла, покладіть його на коліна.

До слова, що робити, якщо гроза застала вас зненацька – 10 порад.

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