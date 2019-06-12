В Черкасской области ливень с грозой сорвал новый асфальт и уничтожил огороды и птицу

В Черкасской области ливень с градом уничтожил овощи на огородах, дворы домов залило илом и потопило птицу.

Кроме того, непогода буквально смыла с дороги недавно положенный асфальт, на который деньги собирали всем селом.

Потратили более 20 тысяч гривен.

В этом году как раз собирались доделать до конца. Но теперь придется класть полностью новый асфальт. Бюджет села 980 тысяч гривен – новую дорогу не потянет.

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Районная комиссия осмотрит масштабы разрушений в селе. На дорогу будут просить деньги в области, а вот компенсации люди вряд ли получат.

К слову, в Украине из-за непогоды на территории Ивано-Франковской, Херсонской и Кировоградской областей подтоплены населенные пункты. Было подтоплено 39 жилых домов и 170 домохозяйств в 15 населенных пунктах, разрушены также три автомобильных переезды.

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