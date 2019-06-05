Что делать, если гроза застала вас врасплох – 10 советов

В мае непогода наделала много бед в Украине – град, шквалы, смерчи, наводнения.

Самое страшное, когда стихия уносит человеческие жизни. В селе Мельники на Волыни молния убила молодую женщину. Сильный разряд прошел насквозь и испепелил ее тело.

Семья до сих пор приходит в себя от беды, молния еще и попала в дом супругов, трое детей в один миг стали сиротами и без крыши над головой.

Бежать от молнии нельзя, и прятаться за скотом – тоже. Надо обходить большие деревья, отбросить подальше металлические предметы, выключить мобильные и отложить от себя. Во время грозы нельзя ехать на велосипеде и обязательно нужно свернуть зонт. Безопаснее – переждать в автомобиле.

Опасность во время грозы подстерегает и в доме. Надо выключить бытовые приборы, закрыть все окна и держаться подальше от розеток.

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Во время смерча и урагана стоит спрятаться в подвал.

К слову, на Закарпатье подсчитывают убытки и анализируют последствия наводнений. Большая вода унесла жизни 10-летнего мальчика, который упал в реку. Разрушены и повреждены 17 мостов, уничтожено километры береговых укреплений и дамб, подмыто дороги.

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