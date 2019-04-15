Бездомные животные в Украине: как бороться и пример Польши

Покусанный мальчик в Луцке и более десятка пострадавших в Николаеве. Наши улицы и детские площадки снова становятся опасными из-за бродячих собак. Их вакцинация и стерилизация – вовсе не гарантия, что пес внезапно не накинется вас.

В Луцке за последнее время – не менее 5 случаев нападения на ребенка бездомных животных. В коммунальном предприятии, которое занимается ими, уверяют: отловить всех таких собак не могут. Не хватает работников. Поэтому реагируют только на жалобы людей.

В Николаеве две недели назад бешеная собака покусала 12 человек и десятки собак. Ветеринары вакцинировали домашних животных из окрестных домов, а ловцы уже отловили 40 уличных собак. В приюте их наблюдают на проявления бешенства. Однако программа обращения с животными: «отлов – стерилизация – возврат» закончилась два года назад. В городе бездомных животных уже 17 тыс. Выживают сильнейшие, и каждый день нападают на людей.

В Одессе ежегодно года вылавливают, стерилизуют и чипуют более полутысячи собак. Их возвращают на улицу, часть пристраивают в семьи и отдают в приют. В прошлом году коммунальщики убрали более 600 собак. Но в городе и области не хватает вакцины от бешенства. Только в городской травмпункт с укусами течение года обращается более полусотни иванофранковцев.

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Столичные ветработники убеждены: вакцинация и стерилизация только тогда дадут результаты, когда домашних животных люди не будут выбрасывать на улицу. Придаст ответственности и система штрафов за незарегистрированного пса. Стоимость регистрации собак – 45 грн, и она обязательна. Идентификация в реестре обеспечит дополнительную защиту животному. Если она потеряется, найти ее при наличии регистрации и жетона будет проще. Как и наказать владельца, который выбросил своего друга на улицу.

По закону защиты животных в Польше, решать проблему бездомных животных обязаны муниципалитеты. Краков начал этим активно заниматься намного раньше других городов. Краковское общество защиты животных – единственная организация, уполномоченная городским советом на отлов бездомных животных и содержание их в приюте. Люди звонят туда или непосредственно в убежище, и специальные инспекторы выезжают на место. В приюте же волонтеры проводят социализацию животных.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Николаеве бешеная собака покусала восемь человек.

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