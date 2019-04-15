Безпритульні тварини в Україні: як боротися та приклад Польщі

Покусаний хлопчик у Луцьку та більше десятка постраждалих у Миколаєві. Наші вулиці та дитячі майданчики знову стають небезпечними через бродячих собак. Їхня вакцинація та стерилізація – зовсім не гарантія, що пес раптово не накинеться на вас.

У Луцьку за останній час – це щонайменше 5 випадок нападу на дитину безпритульних тварин. В комунальному підприємстві, яке опікується ними, запевняють: відловити усіх таких собак не можуть. Бракує працівників. Тож реагують лише на скарги людей.

У Миколаєві два тижні тому скажений пес покусав 12 людей і десятки собак. Ветеринари вакцинували домашніх тварин з навколишніх будинків, а ловці вже відловили 40 вуличних псів. У притулку їх спостерігають на прояви сказу. Однак програма поводження з тваринами: «відлов – стерилізація – повернення» закінчилась два роки тому. У місті безпритульних тварин вже 17 тис. Виживають сильніші, і щодня нападають на людей.

У Франківську щороку року виловлюють, стерилізують та чіпують понад півтисячі собак. Їх повертають на вулицю, частину прилаштовують у родини та віддають у притулок. Торік комунальники забрали понад 600 собак. Але в місті та області не вистачає вакцини від сказу. Лише у міський травмпункт з укусами упродовж року звертається понад півсотні іванофранківців.

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Столичні ветпрацівники переконані: вакцинація і стерилізація лише тоді дадуть результати, коли хатніх тварин люди не викидатимуть на вулицю. Додасть відповідальності і система штрафів за незареєстрованого собаку. Вартість реєстрації собак – 45 грн, і вона обов’язкова. Ідентифікація в реєстрі забезпечить додатковий захист тварині. Якщо вона загубиться, знайти її за наявності реєстрації та жетона буде простіше. Як і покарати власника, який викинув свого друга на вулицю.

За законом захисту тварин у Польщі, вирішувати проблему безпритульних тварин зобов’язані муніципалітети. Краків почав цим активно займатися набагато раніше ніж інші міста. Краківське товариство захисту звірів – єдина організація, уповноважена міською радою на вилов бездомних тварин і утримання їх у притулку. Люди дзвонять туди чи безпосередньо у притулок, і спеціальні інспектори виїжджають на місце. У притулку ж волонтери проводять соціалізацію тварин.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у Миколаєві скажений собака покусав вісьмох людей.

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