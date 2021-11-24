Бессмертные бактерии и смерть от простой инфекции: чем опасно злоупотребление антибиотиками

Антибиотики стали спасительными в лечении менингита, ангины, пневмонии. Без них не обойтись в хирургии, а с момента изобретения эти препараты продлили нашу жизнь на 10 лет. Однако их бесконтрольное использование может свести все достижения на нет.

Вполне реально, что в будущем можно умереть от самой простой инфекции, потому что антибиотики просто не будут действовать. Нередко при малейшей температуре мы сами себе назначаем антибиотик, а иногда и не один на всякий случай, не понимая, что антибиотик — это не жаропонижающее.

– Покупку антибиотиков обычно провоцирует температура, кашель, боль в горле и спине. Пациенты начинают быстро лечиться, потому что хотят быстро поправиться. Он не безопасен, потому что антибиотик не может понять, где полезная бактерия, а где плохая бактерия, поэтому он убивает все, – рассказала терапевт Алена Ворона.

Злоупотребляют назначением антибиотиков и некоторые врачи. А еще препараты щедро добавляют при выращивании скота и птицы или для лечения животных.

Как следствие, бактерии, против которых изобрели антибиотик, очень легко мутируют и адаптируются, становясь бессмертными. Случается, что больному из 25 возможных препаратов может помочь только один. Это и есть стойкость к антибиотикам.

– Сегодня сотни тысяч людей погибают от антибиотикорезистентности. По данным ВОЗ, если не повлиять на ситуацию немедленно, то за 10-15 лет количество таких смертей достигнет миллионов, — уверен врач-пульмонолог, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Национального института фтизиатрии и пульмонологии им. Ф. Г. Яновского Ярослав Дзюблик.

Украина – не единственная страна с этой бедой. И действительно, по общим показателям не в тотальных лидерах. В то же время есть группы антибиотиков, норму которых мы превышаем в десятки раз.

— Например, лечение верхних дыхательных путей у детей. Мы можем считаться лидерами нерационального использования антибиотиков именно в этой категории населения, — отметил заведующий отделом антимикробной резистентности и инфекционного контроля Центра общественного здоровья Роман Колесник.

С началом пандемии коронавируса потребление антибиотиков возросло еще больше, поэтому нужно немедленно исправлять ситуацию. Первый шаг – электронные рецепты, которые уже с 1 апреля заработают в обязательном порядке. Тогда без назначения врача украинцы не смогут купить такой препарат.

— Пациент получает СМС с кодом рецепта и обращается в заведение. Работник аптеки видит код и отпускает препарат. Вся цепь видна в электронной системе, — рассказал руководитель экспертной группы по рациональному применению лекарственных средств Минздрава Украины Александр Гриценко.

К сожалению, только в 2023 году антибиотики могут запретить в качестве стимуляторов роста для животноводства. Пока же мы сами должны помнить, что из-за бездумного использования медикаментов ставим под реальную угрозу здоровье своих детей и внуков.

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